Залетевшая от стриптизера звезда "Дома-2" Рапунцель нашла отца для младшего сына

Алена Рапунцель – дважды мама. Первый сын Богдан был рожден от участника "Дома-2" Ильи Яббарова. Пара пробовала построить отношения на проекте, однако ничего не вышло. Так, во время беременности Алены возлюбленный изменил ей, из-за чего молодые люди расстались с громким скандалом.
Через несколько лет Рапунцель встретила другого кавалера – стриптизера Илью Семина. Несмотря на то, что в их отношениях было много ссор, пара все-таки поженилась и даже заделала ребенка. Так, недавно Алена родила второго сына Святослава. Однако и эти отношения звезде "Дома-2" сохранить не удалось.
Накануне Рапунцель поведала в социальных сетях, что нашла отца для младшего сына. Правда, пока что крестного. Чести удостоился друг Алены и участник скандально известной телестройки Иосиф Оганесян. Девушка уверена, что супруг Саши Черно станет отличным крестным отцом, поскольку является примерным семьянином. "Йося – замечательный папа и крестным будет таким же", – написала звезда в микроблоге.
Также Рапунцель объяснила, почему крестным Святослава не стал Алексей Купин, который, к слову, крестил ее старшего наследника. По словам Алены, участник телепроекта сейчас находится за границей, а потому физически не смог бы присутствовать на важном событии.