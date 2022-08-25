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Шоу-бизнес
"Скоро": Готовящаяся к уходу Бородина сделала заявление о смерти

"Скоро": Готовящаяся к уходу Бородина сделала заявление о смерти

Накануне произошло ужасное событие, которое шокировало всех поклонников шоу "Дом-2".
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Накануне произошла настоящая трагедия – была найдена мертвой звезда "Дома-2" Анастасия Кочервей. Сообщалось, что тело женщины находилось в воде, из одежды на ней было только нижнее белье. При этом, по словам работающих на месте оперативников, следы насильственной смерти также не были обнаружены. Причины гибели пока что уточняются.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Многие участники скандально-известной телестройки уже написали в социальных сетях о трагедии. "Господи, как жалко", – написала шокированная пышка из "Дома-2" Саша Черно. А у главного редактора журнала, посвященного новостям проекта, вовсе оказалась эксклюзивная информация. Антон Беккужев поведал, что незадолго до кончины Анастасия жаловалась на жизнь. По словам журналиста, девушка как будто чувствовала надвигающийся конец.

Заявление о смерти блондинки сделала и бессменная ведущая программы Ксения Бородина. Так, в микроблоге один из подписчиков написал о случившемся и поинтересовался у теледивы, что та думает. "Когда погибают молодые – это ужас", – написала звезда, прикрепив к ответу черно-белую фотографию Кочервей.

Напомним, сама Бородина, по всей видимости, в скором времени покинет пост ведущей телестройки. На то, что она готовится к уходу из "Дома-2", звезда намекнула в микроблоге. Так, поклонник в социальной сети заявил, что ей нужно попробовать себя в новой роли и стать ведущей женской программы. Ксения, в свою очередь, заявила: "Скоро".

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2022, 09:09 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
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