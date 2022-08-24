Этого человека знают все: Отец назвал подозреваемого в страшной смерти звезды "Дома-2"

13 августа в Санкт-Петербурге в водоеме нашли труп бывшей звезды шоу "Дом-2" Анастасии Кочервей. Девушка пролежала в воде несколько дней, пока ее искала полиция. О пропаже девушки сообщил ее отец. Он заявил, что дочь не выходит на связь, и телефон не отвечает. Отдыхающие случайно заметили плавающий в реке труп Кочервей.
Отец девушки заявил, что к смерти дочери может быть причастен известный адвокат Александр Бенхин, который якобы терроризировал Анастасию перед смертью. Этого человека знают все, его имя часто мелькает в светской хронике.
Отец Анастасии Кочервей рассказал, что девушка всегда была популярна у мужчин из-за своей привлекательности и легкости характера. Адвокат Бенхин, по его словам, буквально преследовал ее и не давал покоя.
"Я передал в розыск фотографию человека, который когда-то ее терроризировал", – отметил отец Кочервей.
Также в список подозреваемых попал сосед девушки по дому, пишет Пятый канал. Отец Анастасии вспомнил, что в блоге дочери недавно стали появляться снимки неизвестного странного молодого человека, которого он не знает. Всем родным девушки он не нравился, что Анастасия уверяла, что это якобы ее сосед, который поможет ей с продажей квартиры.