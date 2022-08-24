Трупные пятна и вонь: Подгнившее тело звезды шоу "Дом-2" обнаружили плавающим в камышах

В Санкт-Петербурге в Дудергофском канале нашли тело 28-летней бывшей участницы шоу "Дом-2" Анастасии Кочервей. Инцидент произошел еще 13 августа, однако сейчас очевидцы поведали подробности, сообщает Пятый канал.
По словам свидетеля находки Савелия Косинского, тело бывшей звезды "Дома-2" плавало в воде в камышах. Оно было повернуто лицом вниз, однако судя по красному купальнику и белокурым волосам, удалось понять, что это девушка. Он отдыхал в нескольких метрах от плавающего трупа и не сразу понял, что это такое.
"Ну не совсем заметно. Проплывал мужчина на байдарочке, он заметил. Он говорит: "Там тело в камышах плавает. Вызывайте 112", – рассказал очевидец.
На спине Анастасии Кочервей было видно татуировку. Это помогло установить личность. В остальном сделать это было трудно, так как, по словам свидетелей, тело было уже подгнившее. Судя по тому, что труп пролежал в воде несколько дней, на нем были уже трупные пятна. Страшно представить, какая там стояла вонь.
Напомним, звезда шоу "Дом-2" пропала несколько дней назад при неизвестных обстоятельствах. Отец Анастасии Кочервей написал заявление в полицию. Он заявил, что дочь не выходит на связь, а телефон выключен.
Ранее бывшая участница шоу "Дом-2" Олеся Малибу рассказала, что Анастасия Кочервей была замечена в ежедневном употреблении наркотиков и алкоголя.