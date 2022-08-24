"Зашила кормилицу": Кравец о восстановившей перед смертью девственность распутницы из "Дома-2" Кочервей

Тело 28-летней Анастасии Кочервей выловили из водоема в Санкт-Петербурге. Оно там пролежало несколько дней и начало от жары и влаги разлагаться. Актриса и певица Алена Кравец убеждена, что такой страшный финал – закономерный итог грешной и распутной жизни Кочервей.

"Кличкой Насти было имя "Бритни". Но мужчины за особые способности звали ее за глаза "Бритни-пылесос", – рассказала "Дни.ру" Кравец. – О покойных либо хорошо, либо никак, как известно. Но хорошего о ней ничего сказать не могу, а вот плохое забыть трудно. Особенно после того, когда она на всю страну меня ославила, рассказывая всем, что будто бы спала с моим мужем".

Потом выяснилось, что Кочервей солгала. "Она пыталась в моих глазах реабилитироваться, навязывалась в подружки и просила найти ей хорошего богатого мужика, – призналась Алена. – Но я от людей с такой сомнительной репутаций всегда старалась держаться подальше".

"Вообще же она с подросткового возраста скакала из койки в койку, часто под действием препаратов, не зная имен партнеров, – шокировала Алена. – Я много раз слышала от знакомых, что ее основным доходом якобы было оказание интимных услуг населению. Она много лет танцевала стриптиз и там, видимо, заодно нарабатывала себе "клиентскую базу".

В итоге после многих лет упорных трудов кормилица Кочервей стала напоминать ведро. "Знавшие ее люди говори, что весной 2019 года Кочервей сделала себе интимную пластику, – продолжает Кравец. – Помню, она жаловалась, что, мол, все болит, заживать будет долго. Она рассказывала про ощущение тугости и боли, но радовалась снова стать девственницей. Насколько я знаю, за следующие три года Кочервей снова раздербанила свои ворота рая и подумывала опять сделать гименопаластику"

Напомним, что незадолго до смерти звезда совершила каминг-аут: призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Кочервей божилась, что больше не вступает в интимные отношения с мужчинами, а встречается только с девушками. Мол, они не превращают ее вагину так быстро в корыто.