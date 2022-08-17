Единственная! Бывший муж Бородиной приполз на коленях к бросившей его возлюбленной

Российская ведущая Ксения Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым год назад. У ведущей остались две дочери, одну из которых она родила от предыдущих отношений. У Омарова тоже есть ребенок от прошлой связи.
После развода телеведущей приписывали множество интриг, среди которых роман с армянским ресторатором. Однако она всячески игнорировала данную информацию. Омаров же с головой ушел в поиски новой любви.
У бизнесмена было много женщин, среди которых 21-летняя девушка. По словам Курбана Омарова, сейчас он жалеет, что быстро расстался с ней. Он отметил, что она изменила его к лучшему.
"У меня недавно были отношения с девочкой младше меня на 20 лет. Она всегда очень спокойно разговаривала. Я думал, мол, какой дурак, чего ору. И перестал кричать, грубить. Эта молодая девочка показала мне меня же со стороны. Я многому научился у нее. Раньше был вспыльчивым. А она каждый раз выигрывала спор молча. Вот представьте, дебильная сцена, когда ты орешь, а она тебе преспокойно отвечает...", – рассказал 41-летний бывший муж Ксении Бородиной.
Теперь Омаров просит прощения у своего бывшей возлюбленной и надеется на воссоединение. Это была единственная женщина, которая его так любила, говорит он.