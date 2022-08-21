Закатившая истерику из-за пенисов Бородина выкатила перед самцами свои упругие черные соски

Ксения Бородина не постеснялась показать интимные места.

На днях телеведущая устроила скандал, заявив, что не понимает мужчин, которые носят узкие плавки. По словам звезды шоу "Дом-2", это выглядит не эстетично и в целом она боится таких представителей "сильного" пола.

Скандальный блогер Лена Миро не упустила шанса устроить выволочку закатившей истерику из-за обтянутых пенисов Ксении Бородиной. Она указала на то, что телеведущая и сама далека от идеала, а вся ее красота держится лишь на фильтрах и фотошопе.

Теперь же у сплетников будет еще один повод обсудить звезду "Дома-2". В личном блоге Бородина не постеснялась выкатить перед самцами, которые также на нее подписаны, весьма откровенное видео. Женщина опубликовала "Сторис", на которых вытанцовывает в черной футболке, через который проступают ее упругие соски.

На кадрах Ксения Бородина извивается в танце, подпевая песне Мари Гу. "Ты пройдешь как простуда погрущу и забуду", – звучат строки. Возможно, телеведущая продолжает посылать своему бывшему мужу знаки, намекая, что он больше для нее ничего не значит.

Не так давно Курбан Омаров заявил, что продолжает общаться с дочерью от Ксении Бородиной, хотя и не так часто, как хотелось бы. По его словам, он ждет, когда девочка подрастет, чтобы видеться с ней больше. После этого звезда "Дома-2" написала в своем блоге: "А мы ждать не будем, а будем наслаждаться каждым моментом". Тогда многие это расценили как ответ бывшему.