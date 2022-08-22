Пока муж не видит: Орлова вывалила на людях откровения об отношениях со свекровью

В прошлом году российская певица Ольга Орлова вышла замуж второй раз. Первым ее мужем был бизнесмен Александр Карманов, от которого она родила сына Артема. Пара развелась в 2004-м.
На этот раз ее избранником стал бизнесмен Валерий, который не постеснялся и подошел к звезде в ресторане, чтобы познакомился. Так закрутился их роман. Орлова редко говорит о семейной жизни, храня личное за семью печатями.
На днях она нарушился эту традицию и рассказала о новом опыте брака. Фанаты спросили, как у Орловой складываются отношения с новой свекровью, и часто ли она к ним наведывается в дом. В своем аккаунте певица поведала поклонникам об этом. Как выяснилось, Ольга Орлова отлично ладит с матерью мужа. Женщина живет в другом городе, поэтому Ольга Орлова с мужем летают к ней несколько раз в год.
"Моя свекровь – женщина, которая родила и воспитала потрясающих детей! Мой муж – золото, и у него есть родная сестра, которую я обожаю, и у нас очень близкие и теплые отношения!" – рассказала Ольга Орлова в соцсетях, пока муж не видит.
Ранее поклонники спросили Ольгу Орлову, не смущает ли ее прошлое возлюбленного. Ведь у него были жена и ребенок. Как выяснилось, Орлова не препятствует общению избранника с бывшей супругой.