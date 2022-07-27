"Сбила машина": крики перекошенной Орловой сняли на камеру

Интернет-пользователи вывели на эмоции Ольгу Орлову.

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова любит пообщаться с подписчиками в соцсетях особенно на тему отношений. Например, недавно в профиле знаменитости развернулась настоящая дискуссия о том, можно ли простить мужчину, который не явился на свидание.

Одна из поклонниц телеведущей призналась, что не стала отвечать молодому человеку, который позвонил спустя четыре часа после несостоявшегося по его вине свидания. Такой поступок девушки показался Орловой вполне адекватным, поскольку, как призналась блондинка, для нее больше не существовало бы человека, который не предупредил бы о том, что он не сможет явиться на встречу.

Мнение Ольги не стали принимать многие интернет-пользователи, которые понимают, что у человека, который не пришел на свидание, может случиться что-то серьезное, и у него не будет возможности позвонить заранее. На это Орлова ответила:

"Многие пишут: "А вдруг его сбила машина!". Предположим, попал в аварию, или еще что-то такое экстренное [случилось]. Хорошо. Ты через четыре часа позвонил, она не взяла трубку. Нельзя написать смс: "слушай, дорогая, меня сбила машина, я не виноват, возьми, пожалуйста, трубку, я все объясню"?. Вы просто оправдываете его пофигистическое поведение!".

На обсуждение этой темы Ольга Орлова потратила достаточно много времени. Она всячески пыталась донести свою точку зрения и настоять на своей правоте: например, с перекошенным из-за эмоций лицом переходила на крик. Похоже, эта тема очень близка знаменитой блондинке.