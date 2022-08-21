На какие шиши гуляем? Всплыл источник доходов жирующей безработной Барановской

В конце февраля Первый канал прекратил трансляции развлекательных телешоу. Зрители остались без популярных программ вроде "Мужское / Женское", "Давай поженимся", "Вечерний Ургант". Следовательно, и команда, работавшая над созданием передач, лишилась основного заработка. По слухам, всем выплачивают компенсацию, но вряд ли это сравнится с обычными гонорарами.
У многих поклонников Юлии Барановской появились вопросы, а на какие, собственно, шиши продолжает гулять телеведущая. Несмотря на урезанную зарплату, звезда Первого канала продолжает путешествовать вместе с детьми, красиво одеваться в дорогую одежду и развлекаться. Теперь же всплыл источник доходов теледивы.
Интернет-маркетолог Элиас Макаров предположил, откуда Юлия Барановская берет деньги на жизнь. Жировать артистка может, по словам специалиста, благодаря рекламе в запрещенной социальной сети. Как он отметил, в блоге у экс-любовницы футболиста Аршавина почти три миллиона подписчиков, следовательно, за один только рекламный пост она может получать до 300 тысяч рублей, а за одну "Сторис" просить около 100 тысяч.
"Половина рекламных постов у нее – это бартерная история, те же прыжки в Сочи вряд ли она оплачивала из своего кармана", – уверен Элиас Макаров.
По слухам, в новом сезоне, который начнется в сентябре, программу, которую вела Юлия Барановская, могут вернуть в эфир. Впрочем, ожидается, что телепередачи все-таки изменят формат из-за спецоперации.