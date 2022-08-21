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Шоу-бизнес
На какие шиши гуляем? Всплыл источник доходов жирующей безработной Барановской

На какие шиши гуляем? Всплыл источник доходов жирующей безработной Барановской

Юлия Барановская осталась без постоянного основного заработка, однако это не мешает звезде жить на широкую ногу.
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В конце февраля Первый канал прекратил трансляции развлекательных телешоу. Зрители остались без популярных программ вроде "Мужское / Женское", "Давай поженимся", "Вечерний Ургант". Следовательно, и команда, работавшая над созданием передач, лишилась основного заработка. По слухам, всем выплачивают компенсацию, но вряд ли это сравнится с обычными гонорарами.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

У многих поклонников Юлии Барановской появились вопросы, а на какие, собственно, шиши продолжает гулять телеведущая. Несмотря на урезанную зарплату, звезда Первого канала продолжает путешествовать вместе с детьми, красиво одеваться в дорогую одежду и развлекаться. Теперь же всплыл источник доходов теледивы.

Интернет-маркетолог Элиас Макаров предположил, откуда Юлия Барановская берет деньги на жизнь. Жировать артистка может, по словам специалиста, благодаря рекламе в запрещенной социальной сети. Как он отметил, в блоге у экс-любовницы футболиста Аршавина почти три миллиона подписчиков, следовательно, за один только рекламный пост она может получать до 300 тысяч рублей, а за одну "Сторис" просить около 100 тысяч.

"Половина рекламных постов у нее – это бартерная история, те же прыжки в Сочи вряд ли она оплачивала из своего кармана", – уверен Элиас Макаров.

По слухам, в новом сезоне, который начнется в сентябре, программу, которую вела Юлия Барановская, могут вернуть в эфир. Впрочем, ожидается, что телепередачи все-таки изменят формат из-за спецоперации.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 августа 2022, 17:48 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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