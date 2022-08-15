"До слез": Задыхающаяся после родов Барановская молится о здоровье

Знаменитая телеведущая была замужем за футболистом Андреем Аршавиным, однако это союз развалился – не помогли даже дети, которых артистка подарила своему возлюбленному, который, по слухам, крутил роман на стороне. С тех пор воспитанием наследников Юлия Барановская занимается сама и, кажется, справляется на отлично.
Вчера в жизни звезды "Мужского женского" радостное событие – свой десятый день рождения отметил ее сын Арсений. По трогательному посту, который на своей странице опубликовала теледива, видно, как трепетно она относится к своему наследнику. "Моя душа, мое счастье, моя любовь, мой сын", – такие проникновенные строки появились в ее микроблоге.
Юлия Барановская рассказала, что после родов и появления на свет отпрыска она задыхается – от любви к своему ребенку, ведь с его приходом в этот мир жизнь партнерши Александра Гордона сильно изменилась: наполнилась теплом, светом уютом и безграничным счастьем. Ежедневно экс-супруга Андрея Аршавина благодарит судьбу за такой подарок и молится за благополучие и здоровье наследника.
Поклонники поддержали телеведущую и принялись поздравлять Арсения с праздником. Многих по-настоящему тронули слова артистки и даже пробили на эмоции.
"Как трогательно! Ну, прямо до слез!" – написали фанаты Юлии Барановской.