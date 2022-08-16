"Так ухайдокали": Сломавшая чужую семью Барановская поколотила соперницу при всем честном народе

В последнее время имя знаменитой телеведущей у всех на слуху! И все реже из-за успехов на творческом поприще. Поговаривают, что партнерша Александра Гордона сломала семью именитого мэтра Григория Лепса, когда в прессе распространились слухи о романе Юлии Барановской с артистом.
Но бывшую жену Андрея Аршавина злые толки, кажется, не трогают. Она продолжает наслаждаться жизнь, которая не лишена активностей и интересного досуга. Накануне в микроблоге теледивы появилось забавное видео, судя по всему, снятое во время празднования дня рождения ее сына Арсения.
Юлия Барановская вырядилась в огромный нелепый костюм борца сумо и должна была поколотить свою соперницу и по совместительству подругу Катю Шугаеву, которая надела ту же экипировку. Девушки встретились на ринге при всем честном народе и, вжившись в образ, стали разъяренно вопить, готовясь к бою. Однако битва получилось короткой: звезда "Мужского женского" пыталась побить свою коллегу по цеху, но та повалила ее на пол и обездвижила.
Шуточная драка вызвала бурю эмоций у собравшихся вокруг детей: малыши принялись хохотать, смотря на то, как всегда эффектные теледивы валяются на полу в забавных костюмах, которые, к слову, в несколько раз больше их самих. Поклонники звездных красоток тоже остались в восторге от происходящего.
"Так ухайдокали...Ой, девчонки, насмешили! Приколюхи", – прокомментировали фанаты видео с участием Юлии Барановской.