Испугавшуюся обтянутых пенисов Бородину ткнули лицом в грязь: Пожившая женщина

Ксения Бородина нередко становится жертвой едких замечаний Лены Миро. Скандально известная блогерша в пух и прах разносит жизнь телеведущей, особое внимание уделяя ее внешности. Накануне она вновь закидала звезду камнями, назвав пожившей женщиной. Об этом сообщает "Пятый канал".
По словам Миро, внешность Бородиной далека от идеала, а красивую картинку в социальных сетях ей помогают создать фильтры. Однако ничто не может ускользнуть от внимательного взора блогерши. Так, после недавнего выхода звезды на связь с подписчиками Елена разразилась едкой тирадой, раскритиковав ее зону декольте.
Миро заявила, что проблема ведущей "Дома-2" в том, что она курит и пренебрегает солнцезащитным кремом. Так, она опубликовала в микроблог фото, на котором крупным планом показана усыпанная пигментными пятнами и морщинами кожа Ксении. "Декольте пожившей женщины", – ткнула блогерша Бородину лицом в грязь.
На примере кожи звезды Миро напомнила фолловерам о важности ухода за кожей. "Вот я после душа сразу же наношу крем с УФ-фильтрами. Пигментных пятен у меня нет, морщин – тоже", – написала она.
Напомним, сама Ксения тоже нередко критикует людей. Недавно выяснилось, что звезда боится обтянутых в плавках пенисов – подобное зрелище вызывает у нее брезгливость. По мнению теледивы, ходить в таких вовсе не прикольно.