"Только узнала": Униженная жена Тарасова рассказала о подлом предательстве после слухов о разводе

Анастасия Костенко откровенно рассказала о подлом ударе в спину, который ей пришлось пережить.

После громкого развода с Ольгой Бузовой футболист нашел утешение в объятиях молодой и красивой модели. Пара поженилась, а после, можно сказать, со скоростью света у них стали появляться на свет дети. Сейчас Дмитрий Тарасов выглядит счастливым, но злопыхатели, кажется, не могут смириться с тем, что спортсмен обрел гармонию в отношениях после разрыва с поющей телеведущей.

Так что, вокруг звездной четы постоянно витают новые слухи, и чаще всего они связаны с изменами футболиста. Например, недавно народ стал шептаться, что экс-супруг Ольги Бузовой, якобы, сожительствует с некой дамой, из-за которой даже хочет развестись с возлюбленной, но мешают дети. Сама Анастасия Котенко эти разговоры назвала чушью и заверила, что в ее семье все прекрасно.

Впрочем, то, что Дмитрий Тарасов вдруг решит уйти от своей самоуверенной красавицы-жены, кажется абсурдным. Хотя, как призналась модель, комплексы у нее все же были – в детстве. Дело в том, что девушка – счастливая обладательница пухлых губ, о которых мечтает любая представительница прекрасного пола. Но в юности они приносили ей проблемы.

Как оказалось, из-за них Анастасию Костенко частенько унижали, дразня и обзывая. Но не в лицо, а подло и предательски – за спиной!

"Только узнала, что между собой называли "губошлепкой". Я очень стеснялась своих губ и всегда их поджимала", – призналась супруга Дмитрия Тарасова.