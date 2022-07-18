После слухов об изменах Тарасов и Костенко показали страсть на камеру: В природной пошлости

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко решили добавить перчинки в отношения.

В последнее время семейная жизнь пары попала под пристальное внимание публики. Поводом к тому стали слухи об изменах Дмитрия Тарасова. Анастасия Костенко не поверила сплетникам и заступилась за мужа, а теперь и вовсе решила доказать, что в их отношениях все великолепно.

Супруги приняли участие в эротической фотосессии и показали свою страсть на камеру. Костенко при этом не постеснялась раздеться до белья, продемонстрировав отличные формы даже после рождения троих детей. Пылающий страстью Тарасов в отличие от жены обнажился лишь по пояс. Результатом такой провокационной съемки Костенко поделилась в своем микроблоге, утерев всем сплетникам нос.

Обращаясь к своим подписчицам, модель отметила, что каждая из них, как и она сама, в первую очередь женщина, а потом уже "дочь, жена и мама". Костенко призвала всех разрешить себе быть женщиной.

"Слабой в своей силе, прекрасной в своей красоте, ласковой, нежной и невероятно сексуальной в природной пошлости," – написала модель под горячими кадрами.

Фолловеры Костенко неоднозначно отнеслись к увиденному. Одни похвалили модель за фигуру и восхитились ее смелостью, другие же заявили, что выставлять такие личные съемки на всеобщее обозрение – это перебор, особенно для той, кто "дочь, жена и мама".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что жене Дмитрия Тарасова поставили неутешительный диагноз.