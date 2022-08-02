"Трется передом и задом": Волочкова раздавила почесавшую при людях промежность Бузову

С Ольгой Бузовой произошла странная история, которая побила все рекорды позора.

Казалось бы, Ольга Бузова "пробила дно" уже давно, но ее скандальным выходкам нет предела. Она переходит все грани приличия и плюет на мораль. В последнее время Бузова откровенно ведет себя странно – чешет интимное место у всех на глазах и показывает промежность.

Фанаты заподозрили, что с 36-летней Ольгой Бузовой что-то неладное. Некоторые подозревают, что певица пристрастилась к алкоголю.

Светский критик Лена Миро написала в своем "ЖЖ", что в последнее время Ольга Бузова сильно сдала. Она потеряла былую фигуру и стала меньше следить за собой. А ее поведение просто шокирует.



"Что-то не то происходит в последнее время с Бузовой: постоянно трется обо что-то то передом, то задом. Оль, я доподлинно не знаю, что с тобой, но с этим чем-то совершенно точно пора завязывать. Все мужики тебя из своей жизни повыкидывали. Если еще и продюсеры выкинут, то ты даже в положении Волочковой не будешь: у той хотя бы дом есть, где ей готовят бодрящий супчик на рассоле", – написала Лена Миро.

Напомним, ранее в Сеть попало видео, на кадрах которого Ольга Бузова чешет свою промежность прямо на входе в ресторан, ничуть не стесняясь окружающих.