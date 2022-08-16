Не может вернуться: Бежавшей на Украину Королевой перекрыли кислород

Наташа Королева оказалась в непростой ситуации.

Знаменитая хохотушка отечественной эстрады, как известно, родом из Украины, однако свою популярность она все же получила за пределами родных краев: в России ее любят, а на концертах собираются толпы фанатов. Даже после начала спецоперации Наташа Королева не пошла на поводу у своей матери, которая в знак поддержки танцует с украинским флагом.

Пока Людмила Порывай устраивает патриотические перформансы и публично унижает зятя, который хранит верность России, брюнетка предпочитает хранить молчание и не комментировать политическую повестку. Как рассказал продюсер Сергей Лавров, даже при большом желании певица не смогла бы переметнуться на сторону Незалежной, ведь там ей уже давно не рады.

Как пишет ОСН, артистка несколько лет назад пыталась бежать на родину, чтобы, к примеру, навестить близких, но сделать этого не получалось. Наташа Королева не может вернуться на Украину из-за своей гражданской позиции – по словам Сергея Лаврова, она поддерживает страну, в которой уже много лет проживает и работает.

К тому же именно здесь находится все, что супруга Тарзана нажила непосильным трудом. Собственно, поэтому на родине ей и перекрыли кислород, сделав персоной нон-грата. К слову, ранее даже появлялась информация о том, что сотрудники СБУ якобы нашли в ее творчестве признаки экстремизма. В общем, теперь звезда потеряла все, что есть у нее в Незалежной – из-за запрета на въезд.

"Она в черных списках", – цитирует слова продюсера РИА ФАН, который поведал о позиции Наташи Королевой.