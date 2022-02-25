Лолиту выдернули из поезда, а Королеву пустили только на похороны: кому из звезд запретили въезд на Украину

Украинские власти опубликовали список артистов, которые "создают угрозу национальной безопасности" еще в 2015 году. С тех пор перечень звезд регулярно пополняется новыми именами – сейчас в черном списке находятся более 200 знаменитостей.

Наташа Королева

Уроженке Украины Наташе Королевой запретили приезжать в страну из-за того, что сотрудники СБУ якобы нашли в ее творчестве признаки экстремизма. Сложившаяся ситуация сильно ударила по артистке, ведь на родине остались ее близкие. Певица пыталась отменить решение через суд, но не смогла.

Королева старалась относиться к несправедливости с юмором, объясняя запрет тем, что украинские силовики не росли на ее песнях. В 2017 году знаменитость все-таки смогла попасть на родину, но, увы, этот визит не был для нее радостным. Наташа Королева потеряла любимую бабушку и поделилась, что не может проститься с ней на похоронах в Киеве. Власти дали певице временное разрешение на въезд.

Лолита Милявская

Еще одной уроженкой Украины, которая попала в черный список, стала Лолита Милявская. В 2017 году певица приехала в страну, чтобы навестить приболевшую дочь, живущую в Киеве вместе с бабушкой, но так и не смогла добраться до своего ребенка. Артистку сняли с поезда Конотопе в 4 часа утра и сразу пересадили на другой – обратно в Москву.

Звезда рассказала о ситуации в видеообращении и получила большую поддержку. Многие знают, что исполнительница родилась и выросла в Украине, поэтому на ее сторону встали не только поклонники, но и знаменитые коллеги. Кроме того, по словам Лолиты, ей посочувствовали пограничники. Увы, артистке не удалось повидать заболевшую дочь, а приехать на ее выпускной годом позже она даже и не надеялась.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров тоже попал в список лиц, которые были обозначены как представляющие угрозу национальной безопасности Украины. Артист ездил на полуостров через российские границы, называл Крым своим любимым отечественным курортом и, судя по всему, прогневил украинскую власть. Самое интересное, что Филипп Бедросович оказался в списке дважды.

Первый запрет на въезд исполнитель получил еще в июне 2021 года. Тогда Киркоров записал в ответ гневный ролик, а уже через пару дней таинственно исчез из списка. Увы, простили артиста только на время – спустя два месяца его имя снова появилось среди прочих "представляющих угрозу национальной безопасности". Если до президентских выборов между Киркоровым и Зеленским теплились дружеские чувства, то теперь это, судя по всему, осталось в прошлом.

Моргенштерн

Эпатажный певец тоже попал в черный список в прошлом году. Летом Алишер должен был приехать в Украину с тремя большими концертами, но планы не сбылись – незадолго до этого ему запретили въезд в страну.

К слову, исполнитель не стал отвечать на это решение негативом. В отличие от многих других звезд, оказавшихся в подобной ситуации, Моргенштерн нашел в себе силы не опускаться до гневных речей. Рэпер признался в любви к своим украинским фанатам и выразил надежду, что его выступление все-таки состоится.

Глюкоза

О том, что Глюкоза попала в список лиц, которые были обозначены как представляющие угрозу национальной безопасности Украины, стало известно в 2020 году. Наталье Ионовой тоже запретили въезд в страну, но сопровождалось это громким скандалом.

На сайте пограничной службы Украины опубликовали видео с допроса певицы – она всеми силами пыталась попасть в Киев. Сначала знаменитость призналась, что не помнит, в каком году в последний раз бывала в Крыму. А когда ей напомнили, что ее визит с концертом состоялся сразу после так называемой аннексии, и вовсе назвала полуостров украинским. В результате Глюкозу отправили домой с миром, запретив въезжать в страну до 2023 года.