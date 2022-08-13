Злорадствующую над исчезновением Бузовой Борисову закидали камнями

Поклонники потеряли Ольгу Бузову. Вот уже два дня ведущая не выходит на связь. Известно, что исполнительница хита "Мало половин" улетела в отпуск покорять горы.
Знаменитость пообещала делиться происходящим с поклонниками, но уже на протяжении длительного времени не выходит на связь. Многие встревожились этим фактом, но нашлись и те, кто обрадовался даже теоретическому варианту, при котором Бузова больше не появится в публичном пространстве.
Среди злых языков оказалась ведущая Дана Борисова. Одиозная блондинка резко прокомментировала случившееся. "Мечта подписчиков! Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут!" — написала она.
Пользователи Сети порыв блондинки не оценили. Звезду за колкие слова подвергли жесткой критике. Люди сошлись во мнении, что Борисова снова не в себе, раз позволяет себе подобное.
Стоит отметить, что Ольга Бузова перестала выходить на связь даже с близкими. Никто не может сказать, где именно находится певица и все ли у нее в порядке.
Последняя публикация Бузовой гласит, что она собирается отправиться в поход в горы. "Неизведанные тропы и новые маршруты — буду все вам показывать", — написала она.