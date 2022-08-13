Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным
Променял жену на американскую партнершу и тихо развелся: как рухнул брак Петра Чернышева
Успевший обрюхатить Бузову 250-килограммовый сын Сафронова похвастался жирным дитя: Бегемот уже вылетел
Уехала в Италию, сменила фамилию и нашла себе иностранца: как живет единственная дочь Удовиченко
партнеры
Суббота
13 августа
Лента новостей
18:26
Потратившая огромную сумму на роды Тодоренко решила одевать сына в обноски
17:04
Злорадствующую над исчезновением Бузовой Борисову закидали камнями
15:24
Джаро & Ханза раскрыли секретную формулу суперхита "Виски, кола"
15:21
Уже не девочка: натянувшая трусы до ушей Долина села в лужу
14:45
"Вечная память": смерть застала Орбакайте врасплох
13:05
Худшие опасения подтвердились: всплыли подробности ухода Ларисы Гузеевой
11:06
Волочкова заявила о рождении пятерых детей: Это норма жизни
09:57
"В любой форме и любым способом": наследники готовы поиметь с покойника Шатунова
08:35
Растянувшаяся до предела Волочкова явила миру свой розовый тугой бугорок: Пися
06:03
Сын отказался от публичности, а дочь стала неформалкой и не хочет учиться: как живут дети Вдовиченкова
04:16
Видео последствий взрыва на складе "Донтехснаб" в Донецке
02:23
47% "вторички" куплено в ипотеку
00:14
Господи, спаси: сестра Стриженовой ищет деньги на лечение самой тяжелой формы рака
00:03
Евдокимов день: приметы и запреты в канун Успенского поста 13 августа
22:08
Скитающиеся по миру Галкин и Пугачева спустили миллионы на аренду вычурного особняка
21:52
"Мы ссоримся": Ковальчук вскипела после слухов о разводе с Чумаковым
21:04
Будет вести шоу для бабушек: опустившийся Малахов потерял работу
19:22
"Держись!": выгнавшая мужа за дверь Подольская рассказала о проблемах в семье
17:21
"Жировая масса": отрастившая брюхо Чехова вызвала омерзение
16:43
"На грани развода": звезда "Паутины" Харитонов об истериках и выбитых во время ссор с женой стеклах
16:24
Навсегда ушел: Россияне оплакивают Галкина
15:38
"Могут уходить из жизни": Над Игорем Крутым нависла смертельная опасность
15:00
Как же теперь Агутин? Внезапная смерть разбила Анжелику Варум
14:33
Сгибается от боли: страшные кадры последней тренировки убитого хоккейной шайбой ребенка
14:32
Пламя из преисподней: запертые на чердаке малыши сгорели заживо в Подмосковье
14:07
"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
13:36
Вся мокрая: Вздыбленные соски голозадой Ходченковой изнывают от желания
12:58
Туда-сюда: Малышева доверила интимные органы лысому мужику с шаловливыми пальчиками
12:30
Попалась, голубушка! Пышногрудую красотку из "Уральских пельменей" раздели озабоченные мужики
12:05
Как в гробу: новый особняк семьи Джигана стал детской камерой пыток
11:18
"Все, что осталось": Жалкие ошметки тела Петросяна валяются за бугром как мусор
10:34
И поделом: Погнанная взашей из Латвии предательница Хаматова повисла на скользком обрыве
10:30
Ничего святого: наследство покойного Пьера Нарцисса разрывают на куски
09:52
Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку
09:47
"Дворец": Бросившая мужа Собчак показала подаренные хахалем хоромы
09:17
Подпольное производство нелегальной газировки раскрыто в Подмосковье
09:09
В 200 ЖК предлагаются готовые квартиры
08:48
"Я смогла": рыдающая Брежнева ушла от Меладзе с младенцами на руках после родов
08:25
"Спасти не удалось": ребенок скончался после удара в грудь хоккейной шайбы
06:25
Потеряв ребенка, взяла двоих из детдома: что стало с приемными детьми солистки "Мираж" Суханкиной
04:33
"О Боги!": возбужденные гениталии бесстыдного мужа Седоковой довели народ до блевоты
02:11
Где искать доступный бизнес-класс
00:02
День Силы и Силуана: традиции и запреты в праздник 12 августа
21:49
Наводит мосты: Беглянка Пугачева послала весточку жене Николаева
21:20
"Это перегибы": Кучера назвал брызжущую ядом Шукшину психически больной
20:34
Малышка осталась без отца: Муж слинял от надоевшей Кудрявцевой
18:49
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
18:38
Два открытых перелома, операция: В дом Игоря Крутого пришла беда
17:58
Сплюснувшую сочную грудь голую Волочкову жестко отхлестал по попке брутальный мужик
17:36
"Прошли через боль и слезы": 47-летняя Навка откровенно о своих партнерах и семейной жизни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку
Растянувшаяся до предела Волочкова явила миру свой розовый тугой бугорок: Пися
Навсегда ушел: Россияне оплакивают Галкина
"О Боги!": возбужденные гениталии бесстыдного мужа Седоковой довели народ до блевоты
Потеряв ребенка, взяла двоих из детдома: что стало с приемными детьми солистки "Мираж" Суханкиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Злорадствующую над исчезновением Бузовой Борисову закидали камнями

Злорадствующую над исчезновением Бузовой Борисову закидали камнями

Дана Борисова обрадовалась исчезновению Ольги Бузовой. Злорадство сыграло со знаменитостью злую шутку.
прочитано 380 раз

Поклонники потеряли Ольгу Бузову. Вот уже два дня ведущая не выходит на связь. Известно, что исполнительница хита "Мало половин" улетела в отпуск покорять горы.

ПО ТЕМЕ

"Всегда в хламину пьяная": млеющая от длинных пипок Бузова дико раздирает промежность

"Всегда в хламину пьяная": млеющая от длинных пипок Бузова дико раздирает промежность

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Знаменитость пообещала делиться происходящим с поклонниками, но уже на протяжении длительного времени не выходит на связь. Многие встревожились этим фактом, но нашлись и те, кто обрадовался даже теоретическому варианту, при котором Бузова больше не появится в публичном пространстве.

Среди злых языков оказалась ведущая Дана Борисова. Одиозная блондинка резко прокомментировала случившееся. "Мечта подписчиков! Господи, пусть ее хоть пару недель не найдут!" — написала она.

Пользователи Сети порыв блондинки не оценили. Звезду за колкие слова подвергли жесткой критике. Люди сошлись во мнении, что Борисова снова не в себе, раз позволяет себе подобное.

Стоит отметить, что Ольга Бузова перестала выходить на связь даже с близкими. Никто не может сказать, где именно находится певица и все ли у нее в порядке.

Последняя публикация Бузовой гласит, что она собирается отправиться в поход в горы. "Неизведанные тропы и новые маршруты — буду все вам показывать", — написала она.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2022, 17:04 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сын почернел с головы до пят, а дочь изрезала себя в туалете: Яковлева, Борисова и другие звезды с клеймом из-за скандальных детей

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Недвижимость

Как в гробу: новый особняк семьи Джигана стал детской камерой пыток

Что с ними случилось?
Шоу-бизнес

"Я смогла": рыдающая Брежнева ушла от Меладзе с младенцами на руках после родов

Где она?
Шоу-бизнес

"Все, что осталось": Жалкие ошметки тела Петросяна валяются за бугром как мусор

Жуткое зрелище
Шоу-бизнес

"Могут уходить из жизни": Над Игорем Крутым нависла смертельная опасность

Все случилось внезапно

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России
В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Подпольное производство нелегальной газировки раскрыто в Подмосковье
Зазвездившаяся в США уроженка Саратова отчитала живущих на родине россиян: Никогда так не сможете
"Попадают сюда из настоящего ада": хаски-деревня в Подмосковье дает собакам вторую жизнь
В Петербурге упавший с памятника ребенок получил серьезные травмы
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+