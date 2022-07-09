Перегнула палку: Собчак публично пнула престарелую Тарасову

Ксения Собчак частенько оказывается в центре скандалов. Женщина обладает острым языком, который нередко ее приводит ко всевозможным конфликтам. Так, накануне она высмеяла Татьяну Тарасову.
Заслуженный тренер по фигурному катанию высказалась по поводу распития пива во время спортивных матчей. По мнению Тарасовой, осуществлять реализацию спиртных напитков нельзя, поскольку разгоряченные фанаты спорта могут в итоге подраться на трибунах. Также женщина отметила. что впоследствии они могут пиво заменить на водку.
Казалось бы, позиция Татьяны Анатольевны имеет место быть. Более того, к словам фигуристки нужно если не прислушиваться, то хотя бы относиться с уважением. Ведь Тарасова внесла огромный вклад в развитие российского фигурного катания. Однако Ксению Анатольевну это не смутило, она ответила на слова престарелой женщины в свойственной ей едкой форме.
В своем канале в Telegram Собчак ехидно написала, что жители России сразу же сходят с ума и начинают драться и пить, увидев спорткомплекс. "Немного шовинизма от легенды отечественного спорта", – публично пнула она Тарасову.
Пользователи сети были шокированы таким высказыванием. По мнению многих, теледива перегнула палку, наехав на столь уважаемого человека.