"Кто этот мужик?": Схватившую мужа на измене Королеву сняли с вертящим головкой незнакомцем

Наташу Королеву сняли в компании мужчин.

Сегодня россияне отмечают День семьи, любви и верности. В честь праздника Наташа Королева решила поделиться видеороликом, на котором предстала в окружении близких мужчин, которое моментально вызвало массу вопрос у публики.

Судя по всему, это архивные кадры, которые были сделаны перед съемками очередного телепроекта с участием знаменитой певицы. Артистка, ее муж Тарзан и сын Архип, находясь в гримерке, хором спели песню, при этом каждый из членов семьи исполнял зажигательный танец. Но больше всех, кажется, отличился супруг певицы, который в какой-то момент стал вертеть своей головкой, которая кажется маленькой на фоне его мускулистого тела.

"Кто этот мужик? Что за клоун в красном костюме", – задали Наташи Королевой вопросы подписчики, видимо, принявшие Тарзана за незнакомца.

Артистка опубликовала этот ролик не случайно. В День семьи, любви и верности она хотела показать, какая у нее замечательная семья, а в комментарии к видео звезда призналась в любви каждому ее члену. Правда, поклонники не совсем поняли, как верность связана с мужем певицы, который, к слову, однажды был схвачен Наташей Королевой на измене.

Громкая история, о которой идет речь, произошла в 2020-м. Тогда Тарзан проводил время с двумя девушками, которые в итоге обокрали его дом. Более того, позже выяснилось, что стриптизер долгое время изменял жене, из-за чего после разразившегося скандала публично сознался в подлом поступке и признался в любви Наташе Королевой, которая "дана ему Богом".