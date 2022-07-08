"Самая лучшая": обвиненный в изменах Тарасов сделал признание о любовнице

В последние недели поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко вдруг заговорили о проблемах в звездном браке. На этом фоне по воле недоброжелателей в СМИ попала информация о том, что у футболиста якобы есть любовница. Было названо даже имя девушки – некая Мария.
Когда возмущенные пользователи Сети стали обвинять Тарасова в изменах, а корреспонденты – наперебой звонить с просьбой прокомментировать ситуацию, мужчина не выдержал и сделал откровенное признание о навязываемой ему любовнице в своем микроблоге.
"Не знаю, кто такая Мария! Моя жена самая лучшая, я ее люблю!" – уверенно заявил Дмитрий.
Мужчина призвал своих подписчиков не верить "левым вбросам" и заниматься своими делами. Авторов же грязных слухов возмущенный Дмитрий Тарасов послал куда подальше. Что касается его собственной семьи, то в ней, по словам футболиста, все прекрасно, несмотря на слухи.
Напомним, что ранее на обвинения футболиста в изменах отреагировала Анастасия Костенко. Жена спортсмена также назвала подобные разговоры сплетнями и подчеркнула, что она доверяет своему мужу и всегда знает, где и с кем он находится.
Ранее Дмитрий Тарасов заявлял о проблемах в семье, не вдаваясь в подробности – возможно, это отчасти и дало повод для слухов.