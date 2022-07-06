"Еще одна": Сбежавшая из России Бузова созналась в желании не возвращаться

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова побывала во многих странах во время путешествий и съемок. На днях она потрясла фанатов свежим видео, на кадрах которого предстала в невероятной красоты месте, чем тронула поклонников до слез.
На кадрах Ольга Бузова предстала в красно-черном обтягивающем спортивном костюме и в черной утепленной жилетке, а также в светлых ботинках песочного оттенка. Волосы певицы были убраны в хвост. На кадра она прогуливается по гористой местности, а у подножия открывается потрясающий вид. В качестве музыки к ролику Бузова подобрала собственную композицию "Выключим рассвет".
"Еще одна вершина вчера была взята. Я побывала в шикарном видовом месте под названием Three Rondavels view Point. Три Рондавеля представляют собой три круглые покрытые травой горные вершины с несколько заостренными вершинами... Ни одно фото и видео не передаст этот масштаб и красоту… Но я была там, и не хотелось уезжать", – написала Ольга Бузова в своем телеграм-канале.
Место, о котором говорит Ольга Бузова, находится в Северной Африке. Возможно певица отправилась туда для очередных съемок. Многие фанаты удивились, как артистка отважилась залезть на такую верхотуру.