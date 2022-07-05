"Порча на смерть": Сгоревшую в адских мучениях мать Солнцева уничтожила жадная сноха

В смерти матери Гогена Солнцева оказалась замешана его нынешняя жена.

О личной жизни скандально известного шоумена не знает только ленивый. За последние годы он успел дважды связать себя узами брака: сначала с Екатериной Терешкович, которая старше его на 26 лет, а потом с ее дочерью – Полиной. Гоген Солнцев кажется счастливым в новых отношениях, однако одна трагедия омрачила его жизнь.

Дело в том, что на днях ушла из жизни его мать. Женщина сгорала в адских мучениях: из-за проблем с суставами ей пришлось ампутировать ногу, а после операции она находилась в реанимации. В конце концов мать шоумена скончалась в окружении врачей, а сын с ней даже не простился. По словам медиков, причиной ухода Людмилы Кравцовой стали осложнения из-за перенесенного коронавируса. Однако у экстрасенса Артема Бесова на этот счет другое мнение.

Он уверен, что женщину уничтожила жадная сноха Полина, которая незадолго до смерти обращалась к магу с просьбой "убрать" Людмилу Кравцову. Жена Гогена Солнцева сетовала на то, что женщина может успеть переписать свое наследство на сводного брата артиста, а мужу ничего не достанется.

"Она не должна была уходить. В ее кончине я вижу след порчи на смерть. В этом виновата Полина", – поделился мнением экстрасенс.

Он уверяет, что супруге шоумена не помогал. Но вполне возможно на такую услугу согласился какой-нибудь другой маг, который своими чарами с подачи снохи и убил мать Гогена Солнцева.