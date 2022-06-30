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Шоу-бизнес
"Матка трухлявая": Солнцев разочаровался в оплодотворении сморщенной жены

"Матка трухлявая": Солнцев разочаровался в оплодотворении сморщенной жены

Гоген Солнцев разочаровался в женщинах, которые его окружают. Но надежды он не потерял.
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В прошлом году российский шоумен и бывшая звезда "Дома-2" Гоген Солнцев развелся с одиозной пенсионеркой Екатериной Терешкович. Через неделю после развода он женился на ее дочери Полине, что стало для общественности настоящим шоком.

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Гоген (Илья) Солнцев шоумен

Отношения бывших супругов испортились настолько, что они не перестают поливать друг друга грязью. По словам Гогена Солнцева, он все равно расстался бы с Екатериной Терешкович, так как она не могла родить ему ребенка.

"Как бы Катя могла подарить мне детей? Никак, у нее матка трухлявая", – заявил Гоген Солнцев.

Дочь пенсионерки совсем другое дело. В отличие от своей матери, она вполне может подарить 41-летнему Гогену Солнцеву потомство.

Впрочем, одна осечка у пары уже произошла. Вскоре после свадьбы Гоген Солнцев заявил, что его новая жена беременна. Однако потом выяснилось, что это не так. Мечтавший о дочери шоумен обвинил свою благоверную в подлом обмане.

Впрочем, у новой жены Гогена Солнцева уже есть дети – это два сына от прошлых отношений. Шоумен часто проводит с ними времени, что усыновлять не хочет. Сначала мальчишки и вовсе называли Гогена дедушкой, из-за чего у него случился припадок.

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Гоген Солнцев. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 30 июня 2022, 16:31 Источник: "Звездач" • Требует проверки
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