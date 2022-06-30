"Матка трухлявая": Солнцев разочаровался в оплодотворении сморщенной жены

В прошлом году российский шоумен и бывшая звезда "Дома-2" Гоген Солнцев развелся с одиозной пенсионеркой Екатериной Терешкович. Через неделю после развода он женился на ее дочери Полине, что стало для общественности настоящим шоком.
Отношения бывших супругов испортились настолько, что они не перестают поливать друг друга грязью. По словам Гогена Солнцева, он все равно расстался бы с Екатериной Терешкович, так как она не могла родить ему ребенка.
"Как бы Катя могла подарить мне детей? Никак, у нее матка трухлявая", – заявил Гоген Солнцев.
Дочь пенсионерки совсем другое дело. В отличие от своей матери, она вполне может подарить 41-летнему Гогену Солнцеву потомство.
Впрочем, одна осечка у пары уже произошла. Вскоре после свадьбы Гоген Солнцев заявил, что его новая жена беременна. Однако потом выяснилось, что это не так. Мечтавший о дочери шоумен обвинил свою благоверную в подлом обмане.
Впрочем, у новой жены Гогена Солнцева уже есть дети – это два сына от прошлых отношений. Шоумен часто проводит с ними времени, что усыновлять не хочет. Сначала мальчишки и вовсе называли Гогена дедушкой, из-за чего у него случился припадок.