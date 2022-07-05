"Зачем Костенко это терпит?": гуляющего по барам ночью Тарасова поймали с поличным

Семья футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко долгие годы являлась примером для подражания. Поклонники души не чаяли в гармоничной и красивой паре. Однако на днях Тарасов сам признался, что в его отношениях с женой настали непростые времена, и ему нужна пауза, чтобы осознать происходящее. Из-за проблем с супругой футболист даже перестал выходить в интернет.
В СМИ начали появляться сообщения о том, что в семье Тарасова и Косенко не все так ладно, и якобы футболист вернулся к разгульному образу жизни. Дмитрия Тарасова начали замечать в московских барах в ночное время суток. Поклонники начали подозревать, что Дмитрий Тарасов избегает встреч наедине с Анастасией Костенко. Фанаты задались вопросом: "Зачем и как Костенко это терпит?"
Впрочем, многодетная мать на днях не выдержала и прервала молчание. Она призналась поклонникам, что в курсе ночных загулов мужа, но не видит в этом ничего страшного и якобы полностью доверяет мужу.
"Я всегда знаю, с кем и где Дима. И он тоже. Да и стараюсь не отвлекать, если муж решил провести время с друзьями", – рассказала Костенко.
Напомним, что в конце весны Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко решили разъехаться на несколько недель. Модель забрала детей и уехала к родителям в родной город.