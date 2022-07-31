Орущую про пенисы развратницу Бузову призвали обуздать гениталии: Трется о левых мужиков

Поющая телеведущая на днях шокировала народ своим публичным откровенным признанием. На глазах у миллионов она вдруг проорала о том, что обожает большие пенисы! Как бы не относилась звезда "Дома-2" к мужским достоинствам, в личной жизни ей определенно не везет. За плечами у Ольги Бузовой один неудачный брак с Дмитрием Тарасовым и пара провальных отношений.
Казалось бы, артистка, которая нередко демонстрирует весьма развратное поведение, должна пользоваться успехом у представителей сильного пола. Но, почему-то в конце концов она остается у разбитого корыта, в то время как ее бывшие находятся на пике популярности и обретают счастье.
По мнению блогера, музыкального исполнителя и владельца косметического бренда Санжара Ибрагимова, скандальная блондинка просто-напросто не разбирается в людях и зачастую трется своими ценными гениталиями о левых мужиков, которые втаптывают ее в грязь, а в отношениях преследуют свои корыстные цели.
"Мы все знаем, что вагина Ольги Бузовой несет не только удовольствие, но и богатство и популярность", – поделился собеседник.
Грустно это признавать, но многие избранники пользуются этой влиятельной светской львицей и с ее помощью становятся звездами. Санжар Ибрагимов призвал поющую телеведущую обуздать свой пыл и внимательнее относиться к выбору спутников. Ведь в силу своей эмоциональности каждый новый разрыв воспринимается Ольгой Бузовой, как большая трагедия.