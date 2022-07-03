"На твое имя пойдут": Стоит ли вслед за Бузовой пробовать себя в разных направлениях

Ольга Бузова задала моду для звёзд пробовать себя сразу во многих сферах. Хорошая ли это идея? Ответил эксперт.

Ольга Бузова – настоящий человек-оркестр. Свой путь она начала в роли ведущей, затем стала петь, открыла бизнес и даже написала книгу. Звезда задала моду для звёзд пробовать себя сразу во многих сферах: рестораны, криптовалюта, одежда и косметика. О том, хорошая ли это стратегия для обычного человека или у известных людей все-таки больше шансов состояться, пробуя сразу много направлений, ответила бизнесвумен Арина Лац.

Эксперт считает, что самое главное – это доверие аудитории. "Конечно, если у тебя уже хорошо развит личный бренд, есть доверие аудитории, то ты уже можешь задавать тенденции, выпускать собственные продукты, линейки одежды. Потому что если тебе люди доверяют, если у тебя хорошая репутация, то на твое имя пойдут", – говорит Лац.

Однако важно активно вести социальные сети, коммуницировать с аудиторией, чтобы быть на слуху и заполучить доверие публики. "Но самое главное – это вкладываться в себя и в личный бренд. Личный бренд – это прокачка себя, коммуникация со своей аудиторией – это самое главное. Если у тебя двадцать тысяч подписчиков, но откликаются на твои сторис всего лишь пять человек, то, скорее всего, твой личный бренд развит не так хорошо, как тебе кажется. К примеру, если у тебя пятьсот подписчиков, но все они активно реагируют, отвечают на вопросы, рекомендуют тебя. Если из пятисот человек у тебя сто купят твой продукт, ты дальше продолжишь успешно развивать свой бренд", – заявляет бизнесвумен.

Также Арина ответила, чем руководствуется человек, пробуя себя в других направлениях. Так, им может руководить не только мечта, но и стремление к финансовой грамотности. "У человека должно быть несколько направлений, чтобы чувствовать себя комфортно в любых условиях. Ты всегда будешь понимать, что тебя может прокормить другое направление. Это дает человеку уверенность в завтрашнем дне", – отмечает Лац.