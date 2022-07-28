"Он проходил лечение": Вскрылись тяжкие грехи всасывающего по три бутылки спиртного Лепса

О том, что у Григория Лепса есть пагубные привычки, знают многие.

Не так давно знаменитый певец отпраздновал свой юбилей и в преддверии 60-летия дал откровенное интервью, в котором также затронул тему пристрастия к алкоголю. Артист с иронией признался, что было время, когда он позволял себе всасывать три бутылки спиртного – именно в такие моменты Григорий Лепс осознавал, что уходит в пике.

По его признанию, это давно в прошлом, а сейчас музыкант уделяет много времени своему физическому состоянию, занимаясь активным спортом. При этом его до сих пор продолжают осуждать за пагубные привычки. Например, на днях ведущий шоу "Откройте, Давид" вскрыл тяжкие грехи кумира миллионов. Журналист рассказал, что в нетрезвом состоянии он может сделать "все что угодно", а также задал близкому человеку певца, иеромонаху Фотию, почему тот не повлияет на своего друга.

Победитель шоу "Голос" в свою очередь заверил, что любой человек, в том числе и Григорий Лепс, волен сам выбирать свой образ жизни – в этом случае уговоры в его адрес будут бесполезны. По словам священнослужителя, артист – глубоко верующий человек, а это обстоятельство помогает ему держать жизнь под контролем.

"Был у него в гостях. Я думаю, что здесь не только в искусстве дело. Вера помогает ему не скатиться в каких-то грехах. Он проходил лечение. Сейчас аккуратен с алкоголем", – заверил близкий друг Григория Лепса.

