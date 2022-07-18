"Муж ушел": 44-летняя Орлова сообщила о крахе семьи

Ольга Орлова поделилась в микроблоге душераздирающей историей.

Ольга Орлова активно развивает социальные сети и любит общаться в микроблоге с поклонниками на откровенные темы. Накануне 44-летняя телеведущая сообщила о крахе семьи.

К счастью, речь шла не о ней самой, а о ее подписчице. Женщина обратилась к ведущей "Дома-2" за советом. "Муж ушел к молодой. Говорит, надоели мои мохнатые твари. Сорок три года, трое детей. А мне жить не хочется. Двадцать лет ерила и любила, жизни животным спасала. Думала, благое дело делала, а получается, что семью развалила. Не могу прийти в себя, мысли страшные посещают", – пишет отчаявшаяся поклонница.

Орлова не смогла пройти мимо беды женщины. Она решила помочь ей советом. "Муж ушел не из-за животных. Ушел, потому что разлюбил. Так бывает, к сожалению...У Вас трое деток и огромное сердце! И вы обязательно будете счастливы!!! С теми, кто будет вас ценить и любить", – поддержала она подписчицу.

Напомним, сама Ольга Орлова не так давно вышла замуж. Долгое время она скрывала имя избранника, а год назад и вовсе ошарашила известием о своей тайной свадьбе. Кстати, это не первый брак звезды. Ранее она была замужем за Александром Кармановым, от которого родила сына. Однако сохранить союз им не удалось.