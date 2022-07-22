До смерти избивал: съехавшуюся с тихушником Орлову вызвали на допрос в МВД

Недавно российская певица Ольга Орлова вляпалась в крупный скандал, попахивающий криминалом. Никто не ожидал, что тихоня, красавица и умница окажется столь опасной женщиной. Ведь в последнее время Орлова была воплощением домашнего уюта и ценительницей домашних ценностей. Но все изменилось в один день.
Жуткая история случилась в мае этого года в подмосковных Химках. В сети распространилось видео, на кадрах которого неизвестный до смерти избивал кота. Скандал быстро получил огласку и осуждение со стороны общественности.
Певица Ольга Орлова, которая недавно устроила личную жизнь и наконец съехалась с тихим и скромным поклонником, решила вмешаться в эту вопиющую несправедливость. Артистка смогла добиться разбирательства.
"Наконец-то я могу порадовать вас хорошими новостями! Наш рыжий мальчик на фото передает привет миллионам людей, кто за него переживал. Мы очень долго этого добивались, и только что в управлении МВД РФ по городскому округу Химки я была допрошена и признана потерпевшей в деле кота Сыра. А это значит, что дело химкинского живодера, по совместительству (надеюсь бывшего) ведущего мероприятий Задорожного будет доведено до конца. Мы добьемся того, чтобы дело было доведено до суда, и он понес справедливое наказание", – сообщила Ольга Орлова.
Поклонники поддержали певицу и поблагодарили ее за благое дело. "Поделом ему!"; "Слава богу, что этот котик выжил. А то вроде говорили, что он умер!" – написали обеспокоенные фанаты.