"Не дает мне дышать!": раскрыты детали разговора Разина с умирающим Шатуновым

Со дня смерти Юрия Шатунова прошло уже больше месяца, а пугающие детали его последних месяцев жизни всплывают до сих пор.

В последнее время сладкоголосый музыкант был занят решением принципиально важного для себя вопроса – отвоевать у Андрея Разина права на песни "Ласкового мая". Во время судебных разбирательств чего только не было: угрозы скандалиста продюсера, поддельные документы о передаче ему прав на песни и даже угрозы в адрес Юрия Шатунова!

За несколько месяцев до своей трагической смерти певец общался с Разиным – тогда он еще не подозревал, что медленно умирает. К слову, уже после кончины артиста, продюсер признавался, что проблемы с сердцем у кумира миллионов россиян были давно, просто он не предавал им значение, что было огромной и досадной ошибкой.

О своем диалоге с продюсером Юрий Шатунов поведал журналистам, которые и раскрыли его детали. И разговор, стоит отметить, оказался весьма пугающим! Сладкоголосый музыкант признался, что в очередной раз получал угрозы от бывшего коллеги: скандалист обещал стереть его в порошок и отправить гнить в тюрьму. Артист не скрывал, что давление со стороны Разина угнетает и сильно утомляет его.

"Я уже устал от этих судов, Разин не дает мне дышать." – буквально взвыл солист "Ласкового мая", умоляя журналиста восстановить справедливость.

Как оказалось, в тот момент продюсер передал права на композиции некой украинской компании, что добивало несчастного Юрия Шатунова, для которого хиты группы были целой жизнью!