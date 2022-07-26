"Проиграл в казино полтора миллиона": алчный балбес Солнцев бросил жену с детьми без копейки денег

Скандально известный шоумен Гоген Солнцев меньше года назад женился на дочери своей бывшей супруги – Екатерины Терешкович.

За столь непродолжительный срок в семейной жизни молодых супругов уже успел назреть нешуточный кризис. На днях рыдающая жена Гогена Солнцева Полина призналась журналистам, что муж бросил ее с детьми от предыдущего брака на произвол судьбы.

По словам супруги, Солнцев ушел из дома еще неделю назад после серьезного скандала, разразившегося из-за денег. Полина тогда неожиданно узнала, что ее алчный балбес-муж проиграл в казино все их совместные накопления. Это вызвало у женщины настоящий шок.

"Ездил в казино – играл в рулетку. Там он проиграл все имеющиеся у нас деньги – полтора миллиона рублей," – рассказала безутешная дочь Терешкович.



В пылу ссоры Солнцев заявил, что его жене надо умерить свои аппетиты. После скандала мужчина пропал, бросив жену с детьми практически без копейки денег. С тех пор Полина мужа не видела и даже поговорить с ним по телефону не смогла, так как он просто сбрасывает ее звонки.

В беседе с порталом Prozvezd избранница Солнцева призналась, что теперь ей даже не на что собрать детей в школу. Взятые в долг у подруги пять тысяч рублей уже заканчиваются, муж не объявляется, а мать лишь злорадствует и не спешит помогать. Полина даже близка к отчаянию – ей точно можно посочувствовать.

Напомним, что недавно Гоген Солнцев потерял мать, но даже проститься с ней шоумен не явился. В трудный период жена старалась всячески поддерживать Солнцева, но он этого так и не оценил.