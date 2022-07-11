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Шоу-бизнес
Плюнувший на похороны матери Солнцев объявил войну своему брату

Плюнувший на похороны матери Солнцев объявил войну своему брату

Гоген Солнцев вступил в битву за наследство умершей матери.
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Самый известный фрик российского телевидения Гоген Солнцев, отличающийся особым эпатажным поведением, недавно потерял мать. Пока Людмила Кравцова лежа в больнице с ампутированной ногой, артист развлекался на море. В начале месяца женщины не стало – она так и не дождалась своего сына.

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Гоген (Илья) Солнцев шоумен

Бывшая супруга шоумена Екатерина Терешкович, которая все это время выхаживала свекровь, заявила, что эксцентричный артист плюнул даже на похороны матери, не явившись на траурное мероприятие. Женщина подчеркнула, что покойную проводили в последний путь "как безродную собаку".

Однако теперь Гоген Солнцев решил, что заслуживает наследство ушедшей матери. Бывшая звезда телепроекта "Дом-2" собирается бороться за многомиллионное состояние умершей женщины. Он даже объявил войну собственному брату.

Шоумен без капли стеснения рассказ порталу PROZVEZD, что не знает, где похоронена его мать. Однако ее деньги телевизиооный фрик уже посчитал. По его данным, женщина оставила после себя около 30 миллионов рублей.

"Думаю, что сводный брат не захочет делиться. Будет битва!" – заявил Гоген Солнцев.

У его матери были две квартиры в столице, а также дача в Московской области. По словам артиста, если даже женщина оставила завещание, то он готов оспаривать документ в суде.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 20:22 Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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