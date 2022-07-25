"Кто это": сравнившая Бузову с г****м Поплавская получила жесткий ответ

Проходящий в Москве VK Fest на днях стал эпицентром громкого скандала, который только продолжает набирать обороты. На фестиваль приехало множество отечественных звезд. Без внимания столичное мероприятие не оставила и популярная российская певица, телеведущая Ольга Бузова. Однако ее не самое адекватное поведение стала причиной конфликта.
Звезда телепроекта "Дом-2", любящая эпатировать публику, и на этот раз дала общественности лишний повод для тяжелых вздохов. На вопрос ведущей какой вид тенниса она предпочитает, Ольга Бузова призналась в симпатиях к большому... мужскому детородному органу.
Вероятно, ее весьма развеселила рифма "теннис – пенис", однако далеко не всем россиянам шутка исполнительницы хита "Мало половин" пришлось по вкусу. В стороне не осталась и известная актриса Яна Поплавская, сгравшая роль Красной шапочки в легендарном советском фильме.
Артистка жестко прошлась по таланту репертуару телеведущей, параллельно сравнив ее с продуктами жизнедеятельности. Впрочем, и противоположная сторона за словом в карман не полезла. Пиар-директор Ольги Бузовой сделал вид, будто бы не знает Яну Поплавскую. "Кто это?", – иронично поинтересовался Антон Богославский.
Пиарщик Ольги Бузовой заявил, что Яна Поплавская подобно Юрию Лозе когда-то что-то сделала, а сейчас просто пытается напомнить о себе.