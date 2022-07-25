Вместо Мариуполя и Бучи: выигранное Украиной "Евровидение" в 2023 году пройдет в Великобритании

Организатор пообещали, что Украина автоматически попадет в Гранд-финал (вместе с Францией, Германией, Италией, Испанией и Великобританией), минуя квалификационный отбор Полуфиналов, а во время шоу будут использованы украинские элементы в оформлении и режиссуре.
Европейский Вещательный Союз пояснил, что "это решение было принято после изучения возможности проведения Конкурса на Украине, где, к соображению, проведение по соображениям безопасности невозможно".
Стоит заметить, что победившая в этом году украинская группа Kalush Orchestra в Турине обещала: "Если победим, то следующее "Евровидение" пройдет в единой, свободной, восстановленной и процветающей Украине". Но теперь надежды провести его Мариуполе, Буче, Херсоне или Запорожье рухнули.
Напомним, "Евровидение" Великобритания проводила после своей победы в предыдущий год (в 1968, 1977, 1982 и 1998 годах; кроме 1970 года) и вместо других стран (в 1960, 1963, 1972, 1974 годах). Город проведения смотра еще не выбран, но его обещают назвать уже на этой неделе.