"...Называть улицы и поезда": кричавшую на "Евровидении" про "Азовсталь" группу сделали героями Украины

В третий раз с 2005 года Украина победила на "Евровидении". Победила, правда, не потому что рэп на мове очень уж понравился жителям Старого света, а потому что в стране с 24 февраля Россией проводится специальная операция по демилитаризации и денацификации. И сердобольные европейцы решили в трудную годину поддержать Незалежную не только оружием и деньгами, но и еще этой Пировой победой на "Евросонге".

Понять, правда, о чем пела украинская группа Kalush Orchestra на этом смотре европейской попсы, трудно даже если в совершенстве владеешь мовой. В переводе же на русский песня Stefania, которая якобы посвящена матери солиста Олега Псюка и всем украинским матерям и местами выглядит набором слов: "Заберет у бабушки две дули, словно они пули.. // Я не малый ребенок, чтобы дальше нервы тратить, я гулял, эх, чтоб тебя… // Люли-люли-люли..."

Люли-люли-люли – точнее эту песню рэперов из западной Украины и не описать. Тем более, коллектив в конце номера в прямом эфире стал призывать "прямо сейчас помочь Мариуполю и "Азовстали". Речь про многострадальный завод, в цехах остаются боевики. Недаром же перед конкурсом сам президент Владимир Зеленский записал видеообращение в поддержку. В поддержку музыкантов, в смысле, ибо вооруженных бандитов он и так всегда поддерживал.

Кого другого за такой политический демарш наказали бы сразу и дисквалифицировали навсегда. А в этом случае Европейский вещательный союз пояснил всем возмущенным выходкой: "Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер". Словом, делать политические заявление на конкурсе нельзя, но если очень нужно, то можно – политика двойных стандартов, как и везде в Европе.

Так что теперь, когда закончится специальная операция, шлягер новых героев Украины вполне может стать гимном Незалежной. Ну или того, что от нее останется к этому моменту.

Уже сегодня принято решение что фирменный скорый поезд сообщением Киев – Ивано-Франковск отныне будет называться "Стефания Экспресс". Вокзалы Киева, Калуша и Ивано-Франковска будут встречать его песней "Стефания", которая победила на "Евровидении". Дело за переименованием улиц и городов. Если там не все еще занятно именами бандеровских преступников и их пособников, выдаваемых современной Украиной за героев.