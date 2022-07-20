"Страшно": запустившая болезнь Наташа Королева узнала вердикт врача

Наташа Королева в свои 49 лет выглядит превосходно, но и она порой признается, что здоровье ее подводит. Недавно она ужаснула поклонников снимком своей покрытой пятнами кожи. Как выяснилось, у певицы есть серьезные проблемы, которые ничем не объяснить и которые преследуют ее уже больше 20 лет. Речь шла о крапивнице.
На днях Наташа Королева поделилась с поклонниками аудиолекцией врача-эндокринолога, который рассказывал о проблемах с гормонами. Судя по всему, эта тема не чужда певице.
"Почему все списывают на гормоны и не верят, что надо просто обращать внимание на питание и образ жизни?" – задал вопрос врачу подписчик.
"Человек – это ленивая жопа. Это нормально, это естественно. гораздо легче сказать, что это гормоны. любую привычку можно заломать, адаптировать. Гораздо легче списать все на гормоны вместо того чтобы признать, что мне лень. Это больно, это страшно, это обидно. Гораздо проще сказать, что все это гормоны", – ответил врач.
Ранее Наташа Королева рассказала, что испытывает проблемы с семейным бизнесом, сообщает "Царьград". Из-за кризиса звезде пришлось закрыть фитнес-клуб и салоны красоты.