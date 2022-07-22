"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику

После расставания с певицей Наташей Королевой российский композитор Игорь Николаев сошелся с начинающей певицей Юлией Проскуряковой. Она младше своего знаменитого супруга на 22 года, но это никогда не смущало пару.
Николаев и Проскурякова всегда считались гармоничной и крепкой парой, но в последнее время в Сети то и дело появляются слухи о разладе в их отношениях. Вполне возможно, что молодой Юлии Проскуряковой хочется расти, развиваться и пробовать что-то новое.
В своем телеграм-канале она рассказала о новом захватывающем опыте. Юлия Проскурякова снимается в сериале "Детективы на все руки". Поклонники с удовольствием восприняли такую новость. Так вышло, что от своего 62-летнего мужа Юлия Проскурякова ушла к актеру помоложе, по сценарию.
На стоп-кадре из сериала Юлия Проскурякова предстала рядом с коллегой Алексеем Морозовым. Пара шла плечом к плечу и лучезарно улыбалась друг другу.
"Знакомьтесь! Вероника – моя героиня в сериале "Детектив на все руки". Девушка очень непростая... Под чутким руководством нашего режиссера Гузель Киреевой я вошла в кадр, и это мой первый съемочный день! Те, кто предположил, что я покрасилась для роли, были абсолютно правы", – написала жена Николаева.
Фанаты пожелали Юлии Проскуряковой удачи на съемках и осыпали изменившуюся актрису комплиментами.