"Старая мельница": зрители не сразу узнали изменившегося 62-летнего Николаева

Поклонники творчества Игоря Николаева помнят, что в далеком 1986 году он начал сольную карьеру с песни "Старая мельница". Тогда видеоклип с этой композицией появился в популярной музыкальной телепрограмме "Утренняя почта". В 2022-м с этим же бессмертным шлягером Николаев выступил на закрытии Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Зрители Летнего амфитеатра амфитеатра в Витебске не сразу узнали 62-летнего Игоря Николаева. Знаменитый композитор, поэт, певец и продюсер заметно изменился по сравнению с тем 28-летним пареньком, который дебютировал в Перестройку на Центральном телевидении. Впрочем, его поклонники тоже не молодеют. Зато песня "Старая мельница" остается все такой же заводной! И бархатный голос кумира остается с годами таким же красивым!

"Я приезжаю в Витебск много лет и надеюсь, что не в последний раз, – улыбался за кулисами после выступления Николаев. – За это время, конечно, были и смешные случаи, и трогательные. Например, помню, когда еще были живы Владимир Мулявин и Леонид Борткевич из "Песняров", как мы собирались с ними в барчике. И они хотели, чтобы премьеры их песен проходили именно на "Славянском базаре в Витебске".

У самого Николаева на этом фестивале тоже была премьера – впервые в Беларуси прозвучала красивая композиция "Любовь моей жизни". "Эта традиция, я боюсь, не всеми соблюдается, но надо, чтобы она продолжалась, – говорит он. – Хотя я, например, не каждый день пишу песни и критично к себе отношусь".

В этот раз Николаев ехал в Беларусь с волнением. "Я думал что сейчас, в связи с напряженной ситуацией в мире, что-то будет иначе, но увидел, что уровень доброты и любви здесь остался прежним", – радуется артист.