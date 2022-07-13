"Голубизна": Наживающаяся на россиянах Королева растранжирила 5 миллионов на прихоть

49-летняя украинка Наташа Королева (Порывай – настоящая фамилия артистки) обладает ослепительной улыбкой, чем восхищает поклонников в соцсетях. Звезда любит широко улыбаться и демонстрировать свои 32 белоснежных зуба. Но как выяснилось, зубы у нее ненастоящие.
Стоматолог Дмитрий Богуславский назвал стоимость вставных зубов Наташи Королевой. Голливудская улыбка певицы обошлась ей не меньше, чем в пять миллионов рублей, пишет РИА ФАН.
Эксперт отметил, что зубы Королевой отдают неестественной "голубизной".
"Это протезирование, но какой объем — сказать сложно. По поводу цены, она очень сильно варьируется, зависит от врача: пропасть между неопытными и гуру — от 25 до 150 тысяч за зуб", — рассказал врач.
Не удивительно, что Наташа Королева транжирит такие деньги, ведь в своем аккаунте она регулярно проводит различные марафоны. Недавно она объявила новый марафон, так что теперь сможет нажиться на доверчивых россиянах.
Впрочем, экспертов смущает не только голубизна зубов Королевой, но и несуразные наряды. Ранее стилист Ирина Агапончик заявила, что Наташа Королева одевается как будто с рынка.