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Шоу-бизнес
Принц Гарри с треском провалился на глазах у равнодушной публики

Принц Гарри с треском провалился на глазах у равнодушной публики

Выступление принца Гарри на Ассамблее ООН должно было стать его триумфом, но что-то пошло не так.
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Принц Гарри прибыл в Нью-Йорк из Калифорнии в сопровождении своей супруги Меган Маркл. Королевскому наследнику предстояло произнести речь на Ассамблее ООН в Международный день Нельсона Манделы. Несмотря на то, что выступление принца было заранее широко анонсировано, желающих послушать Гарри оказалось совсем мало – зал был практически пуст.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Как сообщило издание Express.co.uk, в своей речи принц много говорил о себе, о том, что дала ему Африка, а также мимоходом затронул глобальные проблемы и отметил, что все мы сегодня живем в непростые времена. Также часть выступления была посвящена Меган Маркл, внимающей мужу из зала.

К сожалению, те немногие люди, что были в зале, в основном остались равнодушны к словам королевского наследника. Когда же речь Гарри попала в Сеть, у некоторых равнодушие даже сменилось негодованием. Люди не поняли, как с детства живущий в достатке принц может вообще говорить о каких-то там общих для всех трудных временах, да и в вопросе глобальных климатических изменений королевский наследник показался народу некомпетентным.

У кого-то недоумение вызвал и сам факт присутствия внука британской королевы на Ассамблее, ведь он не является членом какой-либо организации ООН. В результате пользователи сошлись на том, что принц Гарри просто с треском провалился на глазах у публики, и присутствие Меган Маркл в зале ситуацию на спасло.

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Принц Гарри. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2022, 14:11 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
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