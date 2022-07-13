"Лучшее, что с ним случалось": любовница принца Гарри не дает покоя Меган Маркл

Недавно стало известно о том, что Меган Маркл изводит принца Гарри ревностью.

Казалось бы, принц Гарри давно остепенился. В браке с Меган Маркл у него появилось настоящее семейное счастье и двое малолетних детей. Однако герцогине Сассекской, похоже, до сих пор не дает покоя бывшая любовница принца – красавица-блондинка Челси Дэви.

Влюбленные состояли в отношениях около семи лет. Дэви была знакома со всеми членами королевской семьи и сопровождала Гарри на торжественных мероприятиях. Многие британцы были уверены, что этот роман завершится свадьбой, ведь принц был по уши влюблен и даже просил руки своей избранницы у ее родителей. Когда Дэви все-таки ушла от принца, испугавшись жизни в королевской семье, тот был поражен.

"Лучшее, что с ним случалось," – звучало в разговорах Гарри с друзьями о красавице-любовнице.

Как предполагает "ЭГ", страдающая от ревности Маркл переживает из-за того, что именно Дэви отвергла принца. Кроме того, герцогине может не давать покоя тот факт, что экс-возлюбленные до сих пор иногда видятся – соперница даже была на свадьбе принца. Подливает масла в огонь и британская пресса, которая называет бывшую любовницу принца Гарри блондинкой неземной красоты и часто сравнивает с ней его законную супругу Меган Маркл, причем не в пользу последней.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как обманщика принца Гарри вывели на чистую воду.