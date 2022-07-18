"Видели глаза, что покупали": выскочившая замуж Орлова не стала терпеть придирки

Ольга Орлова известна поклонникам не только как певица и телеведущая, но и как блогер.

Знаменитая блондинка активно ведет свои соцсети и часто общается с поклонниками. Ольга Орлова не стесняется откровенно отвечать на самые разные вопросы, интересующие ее фолловеров. Например, накануне знаменитость спросили, как ее новый муж относится к тому, что она занимается блогерством. Такое занятие не только предполагает повышенную публичность, но и требует много времени от звезды.

Орлова в ответ дала понять, что после заключения брака она не стала терпеть придирки, так как ей просто не пришлось этого делать, ведь возлюбленный знал, кого именно он берет в жены.

"Видели глаза, что покупали," – перевела блондинка знаменитую украинскую пословицу.

При этом звезда добавила, что старается не слишком обделять супруга вниманием из-за своего увлечения. Вероятно, поэтому придирок у мужа и не возникает.

Отвечая на другой вопрос о муже, Орлова призналась, что каждый день слышит слова любви. Они с супругом встретились уже в осознанном возрасте, когда каждый из них очень хотел встретить того самого человека. Сейчас Ольга счастлива потому, что ее мужчина каждый день дает ей возможность почувствовать себя самой лучшей.

Напомним, что Ольга Орлова выскочила замуж во второй раз в прошлом году. Избранником телеведущей стал бизнесмен по имени Валерий, который старше возлюбленной на десять лет.