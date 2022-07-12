Психологическое расстройство: жене гуляющего по барам Тарасова поставили неутешительный диагноз

Семейная жизнь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко оказалась под пристальным вниманием публики.

Недавно футболиста стали замечать гуляющим по барам и даже заподозрили в изменах жене. Анастасия Костенко не поверила слухам и грудью встала за мужа, которому она полностью доверяет. Теперь же оказалось, что проблемы могут быть у самой возлюбленной Дмитрия Тарасова.

Как сообщил телеграм-канал "Звездач", психолог Яна Аурова считает, что у жены спортсмена психологическое расстройство. Неутешительный диагноз многодетной модели поставили после дня рождения старшей наследницы звездной пары. В честь 4-летия дочери Костенко устроила фотосессию, для которой она слишком ярко накрасила ребенка, а после еще и обработала снимки.

Специалист объяснила, что в психологии есть такой тип расстройства, который характеризуется большой обеспокоенностью или неудовлетворенностью своей внешностью. У медийных личностей часто возникает желание замаскироваться, иногда это переносится и на их детей.

К интуитивному желанию спрятать себя и своих родных у некоторых знаменитостей добавляется суеверный страх того, что излишнее внимание посторонних может как-то негативно сказаться на судьбе. В таких случаях люди могут прибегать к макияжу с целью завуалировать себя и своих детей хотя бы на уровне подсознания. Возможно, это имеет отношение и к Костенко. Впрочем, это лишь мнение специалиста со стороны.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена Дмитрия Тарасова оказалась в тяжелом положении.