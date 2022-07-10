Рецепт салата "Дальневосточный": любимое блюдо Игоря Николаева

Будучи маленьким, Игорь Николаев вдоволь наелся морских гадов. В Советском Союзе жизнь на Дальнем Востоке протекала по-особенному. И хотя певец давно обосновался в Москве, забыть лакомства родного края он не в силах. О беззаботном детстве артисту напоминает любимый салат "Дальневосточный". Заветный рецепт Игорь Николаев пронес через всю жизнь.
Ингредиенты
Камчатский краб (филе) — 200 г,
Камчатский гребешок очищенный — 4 шт.,
Салат корн — 1 пучок,
Авокадо — 1 шт.,
Кимчи (корейская острая капуста) — 2 ст. ложки,
Морская капуста — 2 ст. ложки,
Водоросли Чука — 2 ст. ложки,
Растительное масло,
Кедровые орехи — небольшая горсть,
Зелень по вкусу.
Для соуса:
Сок грейпфрута,
Льняное масло,
Паста мисо (на основе соевых бобов) — 2 ст. ложки,
Кленовый сироп,
Розмарин.
Способ приготовления
Краб и гребешок разделяем на кусочки среднего размера. Слегка обжариваем их отдельно друг от друга на растительном масле в течение нескольких секунд. Игорь Николаев предупреждает, что филе должно оставаться практически сырым.
Затем берем салатницу и выкладываем на ней подушку из салата корна. Сверху размещаем нарезанный кубиками авокадо и еще несколько слоев: кимчи, морскую капусту, водоросли Чука, гребешок, краб.
Заправляем наш салат соусом из смеси сока грейпфрута, льняного масла, пасты мисо, кленового сиропа и розмарина. В дополнение посыпаем блюдо очищенными кедровыми орехами. Игорь Николаев для украшения добавляет еще и зелень.
Вот и все! Рецепт салата "Дальневосточный" удался на славу. Полезный состав, непривычный для жителя Центральной России вкус, привлекательный внешний вид — такое блюдо прекрасно подойдет на праздник или романтический ужин. Игорь Николаев наслаждается деликатесом и советует его попробовать всем.