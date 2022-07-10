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Шоу-бизнес
Рецепт салата "Дальневосточный": любимое блюдо Игоря Николаева

Рецепт салата "Дальневосточный": любимое блюдо Игоря Николаева

Исполнитель хита "Малиновое вино" родился на Сахалине, его вкус детства – это морепродукты. Игорь Николаев сообщил, как готовить салат "Дальневосточный". Рецепт оригинальный и даже экзотический.
прочитано 351 раз

Будучи маленьким, Игорь Николаев вдоволь наелся морских гадов. В Советском Союзе жизнь на Дальнем Востоке протекала по-особенному. И хотя певец давно обосновался в Москве, забыть лакомства родного края он не в силах. О беззаботном детстве артисту напоминает любимый салат "Дальневосточный". Заветный рецепт Игорь Николаев пронес через всю жизнь.

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Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Ингредиенты

Камчатский краб (филе) — 200 г,

Камчатский гребешок очищенный — 4 шт.,

Салат корн — 1 пучок,

Авокадо — 1 шт.,

Кимчи (корейская острая капуста) — 2 ст. ложки,

Морская капуста — 2 ст. ложки,

Водоросли Чука — 2 ст. ложки,

Растительное масло,

Кедровые орехи — небольшая горсть,

Зелень по вкусу.

Для соуса:

Сок грейпфрута,

Льняное масло,

Паста мисо (на основе соевых бобов) — 2 ст. ложки,

Кленовый сироп,

Розмарин.

Способ приготовления

Краб и гребешок разделяем на кусочки среднего размера. Слегка обжариваем их отдельно друг от друга на растительном масле в течение нескольких секунд. Игорь Николаев предупреждает, что филе должно оставаться практически сырым.

Затем берем салатницу и выкладываем на ней подушку из салата корна. Сверху размещаем нарезанный кубиками авокадо и еще несколько слоев: кимчи, морскую капусту, водоросли Чука, гребешок, краб.

Заправляем наш салат соусом из смеси сока грейпфрута, льняного масла, пасты мисо, кленового сиропа и розмарина. В дополнение посыпаем блюдо очищенными кедровыми орехами. Игорь Николаев для украшения добавляет еще и зелень.

Вот и все! Рецепт салата "Дальневосточный" удался на славу. Полезный состав, непривычный для жителя Центральной России вкус, привлекательный внешний вид — такое блюдо прекрасно подойдет на праздник или романтический ужин. Игорь Николаев наслаждается деликатесом и советует его попробовать всем.

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Игорь Николаев. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 10 июля 2022, 06:11 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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