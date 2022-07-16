"Самый близкий человек": Сраженный инсультом Моисеев рвется в Юрмалу на встречу с Пугачевой

В последнее время ходило множество слухов о состоянии Бориса Моисеева. Поговаривали, будто исполнитель хита "Голубая луна" совсем плох и даже молит о смерти. Однако, как оказалось, певец чувствует себя вполне нормально и даже запланировал поездку в Юрмалу. Об этом прессе рассказал Сергей Горох – концертный директор артиста. "Боря очень скучает по Юрмале", – говорит он.
Стоит отметить, что Моисеев собирается не только отдохнуть в Юрмале. Артист рвется встретиться со старой подругой – Аллой Пугачевой, которая, как известно, укатила туда вместе с семьей. Сообщается, что артисты поддерживают связь, однако не виделись около года. Так, последняя их встреча произошла на дне рождении Кристины Орбакайте.
"Алла Борисовна – самый близкий его человек", – говорит Горох. По его словам, Примадонна всегда с нежностью относилась к Моисееву. По словам его директора, Пугачева постоянно присылала ему целые корзины продуктов и даже готовила его любимые котлеты, когда была в столице.
Напомним, в последнее время Борис Моисеев не появляется на светских мероприятиях. Дело в том, что звезду несколько раз сразил инсульт. Несмотря на попытки восстановиться, полностью вылечиться артисту так и не удалось. Сообщалось, что у певца есть проблемы с подвижностью руки и речью.