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Шоу-бизнес
"Зарабатывали пять-шесть самолетов": обманувший народ Разин шокировал размером гонораров

"Зарабатывали пять-шесть самолетов": обманувший народ Разин шокировал размером гонораров

Андрей Разин сумел неплохо нажиться на группе "Ласковый май".
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Группа "Ласковый май" была чуть ли не самой популярной в Советском Союзе. Члены музыкального коллектива постоянно гастролировали, имели бешеную популярность и зарабатывали огромные деньги. Об ошеломляющих гонорарах рассказал недавно Андрей Разин.

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По словам продюсера, раньше новый самолет ТУ-154 мог стоить двенадцать миллионов рублей. А Разин и Шатунов, в свою очередь, могли позволить купить себе несколько таких самолетов. Разин удивляется, ведь у него не было образования, а солисту "Ласкового мая" было около пятнадцати лет. "Зарабатывали пять-шесть самолетов", – шокирует он столь огромным количеством денег.

Чтобы зарабатывать больше, продюсер пошел на хитрость. Он создал несколько разных коллективов, которые выступали в разных городах и пели под запись голоса Шатунова. Благодаря такому ходу прибыль повалила в руки Разина. Он признается, что к началу девяностых у него уже было тридцать два миллиона долларов.

Однако стоит отметить, что мужчина поступал нечестно по отношению к зрителям, ведь те приходили на концерты, чтобы послушать именно Шатунова. Так, по факту от обманывал обманывал народ, подсовывая ему "самозванцев".

Напомним, что Юрий Шатунов на протяжении долгого времени судился с бывшим продюсером. Он пытался добиться возможности исполнять на сцене свои хиты. Суд удовлетворил его требования, однако, увы, вскоре певец скончался.

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Автор: 16 июля 2022, 16:09 Источник: "Телепрограмма" • Требует проверки
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