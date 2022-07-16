"Зарабатывали пять-шесть самолетов": обманувший народ Разин шокировал размером гонораров

Группа "Ласковый май" была чуть ли не самой популярной в Советском Союзе. Члены музыкального коллектива постоянно гастролировали, имели бешеную популярность и зарабатывали огромные деньги. Об ошеломляющих гонорарах рассказал недавно Андрей Разин.
По словам продюсера, раньше новый самолет ТУ-154 мог стоить двенадцать миллионов рублей. А Разин и Шатунов, в свою очередь, могли позволить купить себе несколько таких самолетов. Разин удивляется, ведь у него не было образования, а солисту "Ласкового мая" было около пятнадцати лет. "Зарабатывали пять-шесть самолетов", – шокирует он столь огромным количеством денег.
Чтобы зарабатывать больше, продюсер пошел на хитрость. Он создал несколько разных коллективов, которые выступали в разных городах и пели под запись голоса Шатунова. Благодаря такому ходу прибыль повалила в руки Разина. Он признается, что к началу девяностых у него уже было тридцать два миллиона долларов.
Однако стоит отметить, что мужчина поступал нечестно по отношению к зрителям, ведь те приходили на концерты, чтобы послушать именно Шатунова. Так, по факту от обманывал обманывал народ, подсовывая ему "самозванцев".
Напомним, что Юрий Шатунов на протяжении долгого времени судился с бывшим продюсером. Он пытался добиться возможности исполнять на сцене свои хиты. Суд удовлетворил его требования, однако, увы, вскоре певец скончался.