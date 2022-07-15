Над мертвым телом Бузовой столпился народ: Терзайте

Поющая телеведущая, кажется, уже привыкла, что ее обсуждают все кому не лень. Кто-то звезду критикует из-за слабого вокала и иногда достаточно скандальных выходок, а кто-то восхищается ее упорством. Хотя, иногда Ольгу Бузову, видимо, все-таки задевают бесконечные разговоры о ней.
Сейчас артистка находится за пределами России. После своего масштабного концерта, подготовка к которому заняла не один месяц, она улетела в Африку. Поговаривают, что там она занимается съемками очередного шоу. В перерывах между делами у звезды бывают минуты отдыха. Однако, судя по всему, даже в такие моменты ей не дают покоя злые языки.
Накануне в своем микроблоге Ольга Бузова опубликовала весьма эмоциональный пост. Она разместила стихотворение, которое посвящено сплетникам, так и норовящим обсудить ее жизнь и дать совет. Поющая телеведущая эпитетами и метафорами поспешила объяснить, что в наставлениях не нуждается. А столпиться над ней народ сможет только после смерти.
"...А ВЫ, потом, уже над мертвым телом… Свой лживый соберете здесь БОМОНД…" – процитировала стихотворение Ольга Бузова.
В финале своего лирического поста звезда посоветовала копаться в своей жизни и отстать от чужой: мол, лишь она знает уготованный для нее путь и как ей придется по нему идти.