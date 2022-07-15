"Только мычала": Раздетая догола Борисова не смогла связать двух слов от непреодолимого желания

Бывшая телеведущая программы "Армейский магазин" Дана Борисова открыто говорит о своих недостатках. Она не скрывает, что в прошлом была зависимой от запрещенных препаратов, и гордится тем, что смогла победить недуг.
За такую искренность и близость к народу Дану Борисову и любят. К ней смело обращаются в соцсетях с откровенными просьбами, зная, что ведущая не откажет и всегда даст совет.
На днях Борисова решила ответить на волнующие поклонников вопросы. В соцсети она запустила блиц-рубрику "Вопрос-ответ". Сообщения от фанатов как всегда были на интимные темы.
"Дана, вам сложно показать грудь людям? Как вы относитесь к съемкам в стиле ню?" – задал фопрос один из фолловеров.
В качестве ответа Дана Борисова опубликовала обложку журнала Maxim прошлых лет, на которой она снялась полностью обнаженной. Как выяснилось, Борисова там была нетрезва. Но снималась не потому, что была почти невменяема, а просто потому что испытывала желание.
"Во время этих съемок наркоманила так, что нарушалась речь, и я не могла разговаривать, а только мычала. Но снялась ню не поэтому, а просто захотелось. И до сих пор не жалею", – рассказала Борисова.